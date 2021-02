Open d’Australie : Caroline Garcia réussit son entrée en lice

La Lyonnaise Caroline Garcia s’est qualifiée pour le deuxième tour de l’Open d’Australie, elle a battu Polona Hercog en 2 sets (7-6 ; 6-3).



La Lyonnaise a bataillé dans le 1er set (6-8) face à Polona Hercog. Le deuxième set a été beaucoup plus simple et plus expéditif pour la 44e joueuse mondiale. Un set conclut en 33 minutes face à la Slovaque.



Au prochain tour, Caroline Garcia sera opposée à Naomi Osaka. La Japonnaise avait remporté l’Open d’Australie en 2019. Au premier tour, elle a battu la russe Anastasia Pavlyuchenkova en seulement 1h et 8 minutes.