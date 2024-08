Orages : 24 départements placés en alerte orange dès 14h ce samedi

La Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Haute-Marne, la Haute-Saône, les Vosges, le Doubs, le Jura, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, la Loire, l' Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Lot, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Hautes-Pyrénées ont été placés par Météo France en vigilance orange pour orages à partir de 14h ce samedi.

Les perturbations arriveront depuis la Bretagne avec des rafales de vent pouvant atteindre les 70 km/h dans la région. Les orages devraient se déplacer dans le courant de la journée et pourraient devenir plus virulents avec des rafales de vent qui pourraient avoisiner les 110 km/h dans certaines parties de l'Hexagone. Des précipitations importantes et des chutes de grêle sont aussi attendues localement.