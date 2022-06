Orages à Lyon : fermeture des parcs de la Ville

La Ville de Lyon a décidé de fermer tous ses parcs dès ce jeudi 23 juin après-midi.



La raison ? De nouveaux orages sont annoncés. “De fortes précipitations et des vents supérieurs à 70 km/h sont attendus. Les grands parcs sont évacués et fermés. Restez prudent dans vos déplacements”, indique le site internet de la Ville.



Cela concerne notamment le Parc de Gerland, le Parc de la Tête d’Or et le Parc Blandan.

L’ouverture de la piscine éphémère de Gerland, qui devait avoir lieu aujourd’hui, est reportée.