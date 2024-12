À Oslon, l’école maternelle a été rénovée avec un budget de 2 millions d’euros. Le projet a réduit la consommation énergétique de 42 %, notamment grâce à une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques et des aménagements intérieurs. Les cours ont été désimperméabilisées et équipées de préaux, offrant un cadre modernisé pour les élèves. Après quatre ans de travaux, la commune prépare déjà de nouveaux projets comme l’aménagement de la RD678 et la pose de panneaux solaires sur la salle polyvalente.

EP