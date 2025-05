Les Nuits Sonores 2025 dévoilent une programmation audacieuse pour une 22e édition électrisante à Lyon !

Lyon – 28 mai au 1er juin 2025

La scène électronique internationale a rendez-vous à Lyon pour l’un des festivals les plus attendus du printemps : les Nuits Sonores. Pour sa 22e édition, l’événement musical lyonnais promet cinq jours de fête ininterrompue et une programmation à la hauteur de sa réputation. Entre têtes d’affiche prestigieuses, découvertes audacieuses et lieux métamorphosés en cathédrales sonores, l’édition 2025 s’annonce aussi ambitieuse qu’explosive.

Une programmation qui casse les codes

Du 28 mai au 1er juin, plus de 150 artistes sont attendus pour cette nouvelle édition, avec une ligne artistique qui continue de bousculer les frontières musicales. À l’affiche, des figures majeures comme Peggy Gou, Honey Dijon, Jeff Mills, Robert Hood ou Irène Drésel côtoieront des artistes avant-gardistes comme Renick Bell, dont la musique est générée en temps réel à partir de code informatique.

Des lieux transformés en terrains de jeu sonores

Deux lieux emblématiques accueilleront la majorité des festivaliers :

Les Grandes Locos , ancien technicentre SNCF, accueilleront jusqu’à 10 000 personnes par jour sur quatre scènes.

, ancien technicentre SNCF, accueilleront jusqu’à 10 000 personnes par jour sur quatre scènes. La Sucrière, haut lieu des nuits lyonnaises, se métamorphosera en laboratoire immersif avec trois espaces pensés pour faire vibrer le public au rythme de la techno, de la house et des musiques hybrides.

Zoom sur Mac Declos

S’il y a un artiste lyonnais à ne pas manquer aux Nuits Sonores 2025, c’est bien Mac Declos. Ce DJ et producteur originaire de Lyon s’impose comme l’un des nouveaux visages de la scène électronique française. Avec ses sets énergiques et puissants, il enchaîne les festivals et clubs en Europe, tout en gardant un attachement fort à sa ville natale.

Mac Declos propose une techno à la fois percutante et dansante, idéale pour faire vibrer les foules jusqu’au bout de la nuit. Habitué des événements électro pointus, il séduit aussi un public de plus en plus large grâce à son style accessible et son sens du rythme implacable.

Un concert d’exception au Théâtre des Célestins

Hors des sentiers clubbing, le festival s’offre une parenthèse poétique avec un concert exceptionnel de Suzanne Ciani, pionnière de la musique électronique et du sound design, dans l’écrin du Théâtre des Célestins, pour le jour de clôture.

Outre la programmation musicale, les Nuits Sonores poursuivent leur ancrage urbain avec des événements gratuits en plein air au Heat, des parcours dans l’espace public, des performances artistiques et même une version Mini Sonore pensée pour les plus jeunes.