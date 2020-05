Où acheter son muguet ?

Les fleuristes restent fermés ce vendredi et la vente à la sauvette de ces petites fleurs du bonheur n’est pas autorisée en raison de la crise sanitaire que la France traverse.



Rassurez-vous, le traditionnel muguet est mis en vente dans les commerces de produits essentiels. Les fleuristes ont également proposé de livrer, ces petites fleurs.

Cependant la fédération des maraîchers nantais (qui réalise 80% de la vente de muguet) estime 70% de pertes sur les 60 millions de brins de muguet vendus en temps normal.



La vente de muguet rapporte au total entre 20 et 30 millions d’euros par an.