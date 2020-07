Où en est le mercato de l’Olympique Lyonnais ?

L’Olympique Lyonnais s’active en coulisse sur le marché des transferts, fermé du 9 juillet et le 15 août, mais ouvert jusqu’au 5 octobre. Pour le moment, l’OL n’a enregistré aucune arrivée, si l’on fait abstraction de l’option d’achat levée pour Karl Toko Ekambi et du retour de prêt de Tino Kadewere.

Un attaquant, un milieu défensif et un défenseur central ?

Selon RMC Sports, le club présidé par Jean-Michel Aulas viserait au mercato le jeune ailier uruguayen de 18 ans, Facundo Pellistri. Aussi pistée par Manchester United, la pépite de Penarol, sous contrat jusqu’en juin 2022, dispose d’une clause de libération à 9 millions d’euros. Un autre piste offensive menant à Diego Lainez (20 ans, Betis Séville) a été évoquée avec insistance.

L’Olympique Lyonnais cherche également un défenseur central. Ainsi, les pensionnaires du Groupama Stadium devraient, selon l’Equipe, finaliser l’arrivée du défenseur turc de 19 ans, Cenk Özkacar (Altay Spor Kulübü) pour cinq ans. Il pourrait repartir immédiatement sous forme de prêt.

En cas de qualification pour une coupe d’Europe, l’OL pourrait également vouloir se renforcer dans ce secteur défensif. Samuel Gigot, central du Spartak Moscou, aurait fait de l’OL sa priorité, selon le média russe Sport Express. Problème : les patrons du Spartak voudraient entre 18 et 20 millions d’euros pour l’acquérir.

Moins sérieuse, la piste Samuel Umtiti a été évoquée par le média catalan Mundo Deportivo. L’ancien lyonnais aurait été proposé à Lyon sous forme de prêt avec option d’achat. Le champion du monde est toutefois encore sous contrat au FC Barcelone jusqu’en 2023.

L’OL se renseignerait également pour étoffer son milieu de terrain. Selon Le Progrès, le Niçois Wylan Cyprien est toujours courtisé entre Rhône et Saône.

Plusieurs bons de sortie

Outre les départs d’Amine Gouiri (Nice), Martin Terrier (Rennes), Oumar Solet (Salzbourg) et le transfert définitif de Lucas Tousart (Hertha Berlin), l’OL cherchait toujours à dégraisser.

Selon Radio Scoop, cinq joueurs sont sur la liste des transferts. Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Rafael, Kenny Tete et Bertrand Traoré disposent d’un bon de sortie. Lyon envisage de récupérer plusieurs dizaines de millions d’euros grâce à ces ventes.

Le nom de Melvin Bard est également revenu à plusieurs reprises dans la liste des hommes courtisés par le Bayern Munich. L’OL, qui espère également conserver Memphis Depay en fin de contrat la saison prochaine, ne retiendra pas non plus Pape Cheikh Diop, de retour de prêt, et qui selon Foot Mercato, serait tombé d’accord avec Dijon.

Côté formation, l’OL a par ailleurs perdu en début de semaine Marwane Tahar, 16 ans, capitaine des U16, et joueur le plus utilisé de sa catégorie d’âge. Le jeune homme a décidé de quitter son club formateur pour rejoindre les Girondins de Bordeaux.