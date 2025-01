Oullins-Pierre-Bénite : changement de sens de la Grande-rue et des rues parallèles

Le centre-ville d'Oullins-Pierre-Bénite va connaître un nouveau changement. La commune souhaite changer le sens de la Grande-rue ainsi que les rues parallèles. Cette expérimentation a pour objectif de réduire les tensions entre les automobilistes et les cyclistes et apaiser la circulation en vue du projet de Voie lyonnaise 6. Les premiers travaux débuteront la semaine du 13 janvier afin de remettre la Grande-rue à double sens. Une annonce qui suscite le mécontentement des opposants, selon eux, ces aménagements sont inefficaces pour diminuer les bouchons et la pollution. D'autant plus, cela défavoriserait davantage le commerce de centre-ville.

EG