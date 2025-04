Vainqueur à Auxerre, l’OL entre dans le Top 4 pour la première fois et voit le podium

AJ Auxerre-Olympique Lyonnais, 29e journée de L1 : 1-3 (0-0). Buts : Mikautadze (54e s.p), Cherki (62e) et Lacazette (84e) pour Lyon. Sinayoko (77e) pour Auxerre.

L’Olympique Lyonnais a parfaitement négocié son déplacement à Auxerre (1-3), ce dimanche soir, lors de la 29e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Gones grimpent à la 4e place du classement et se rapprochent sérieusement du podium.

Ce Lyon-là ne lâche plus rien. Solides, inspirés, et enfin efficaces, les joueurs de Paulo Fonseca ont livré une prestation maîtrisée en Bourgogne. Si tout ne fut pas parfait en première période, notamment avec deux occasions manquées par Lacazette face à un Léon inspiré, l’OL a su faire la différence au retour des vestiaires.

Le tournant du match est intervenu à la 54e minute : parfaitement lancé par une ouverture millimétrée de Corentin Tolisso, Georges Mikautadze a obtenu un penalty, après avoir été fauché par Léon. L’attaquant géorgien s'est fait justice lui-même en ouvrant le score d’un tir placé. L’OL a enchaîné quelques minutes plus tard avec un bijou collectif conclu par une passe décisive en une touche de Tolisso puis une frappe dans la lucarne en une touche de Cherki (62e).

Cherki rayonne encore

Auteur d’un but somptueux, Rayan Cherki confirme son excellente forme, avec trois buts d'affilée (Lille, Manchester United, Auxerre). Avec désormais 8 buts et 9 passes décisives en Ligue 1, il poursuit son impressionnante montée en puissance statistique depuis l’arrivée de Paulo Fonseca. Véritable créateur du jeu lyonnais, il a été dans tous les bons coups.

Malgré la réduction du score de Sinayoko (1-2, 77e), sur une frappe puissante dans la lucarne, les Lyonnais ont gardé leur sang-froid. Et c’est Lacazette, cette fois bien servi par Mikautadze, qui s’est offert le but du soulagement à la 84e (1-3).

Une belle opération comptable

Avec cette deuxième victoire de rang en championnat – la cinquième lors des six dernières journées – l’OL s’installe à la 4e place du classement, à seulement un point de Marseille (3e) et deux de Monaco (2e). Une dynamique très positive avant le quart de finale retour de Ligue Europa face à Manchester United à Old Trafford jeudi.