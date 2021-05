Ouverture des billetteries des Nuits de Fourvière et de la Biennale de la danse

Le Festival des Nuits de Fourvière se déroulant du 1er juin au 30 juillet 2021, ouvre sa billetterie ce mardi midi. En parallèle, la Biennale de la danse qui aura lieu du 1er au 19 juin 2021, ouvre également sa billetterie ce midi.

Par ailleurs, le programme des “Nuits de Fourvière” a été dévoilé lundi et les organisateurs ont évoqué une possibilité de “pass sanitaire” pour l’accès au festival.

La Biennale de la danse s’inscrit dans la saison “Africa2020” et célèbrera quant à elle “la créativité africaine, entre tradition et hypermodernité” avec la venue d’artistes de 16 pays d’Afrique. Elle collaborera d’ailleurs avec le festival des “Nuits de Fourvière”. En effet, ils débuteront en même temps, par un concert de la chanteuse Camille et une performance de Robyn Orlin, chorégraphe sud-africaine.