Paca : la région estime le risque d’allergie aux pollens élevé et durable

Les beaux jours arrivent et le risque d’allergie aux pollens est élevé en ce moment sur l’ensemble du territoire mais encore plus dans la région Paca. Car il faut compter avec les pollens de pariétaire (de la famille des Urticacées) et oliviers, « qui sont de plus en plus présents et pourront gêner les allergiques », prévient le réseau national de surveillance aérobiologie.

En France, 10 à 20 % de la population est allergique aux pollens. Les allergies respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques de l’enfant. Près de 2 000 décès sont enregistrés chaque année à cause de l’asthme.