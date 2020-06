Parc de Miribel-Jonage : trois plages surveillées rouvrent ce samedi !

Trois des quatre plages surveillées du parc de Miribel-Jonage rouvrent ce samedi après-midi au public. Il s’agit des plages de L’atol’, du Fontanil et du Morlet.



Le parc demande d’ailleurs aux usagers de bien respecter “les zones de baignades et les horaires de surveillance”. Les rassemblements de plus 10 personnes étant interdits, les gestes barrières et les distances physiques doivent être respectés.



Les nouveaux horaires :



Plage de L’atol’ : du 20 juin au 6 septembre 2020 de 9h à 21h les jours de semaine et de 9h à 20h les dimanches

et jours fériés

Plage du Fontanil : du 20 juin au 31 août 2020 de 13h à 19h

Plage du Morlet : du 20 juin au 31 août 2020 de 13h à 19h

Plage de la Baraka : du 27 juin au 31 août 2020 de 13h à 19h

A partir du samedi 20 juin, venez profiter d'une bonne baignade au Grand Parc !Vous l'avez attendue avec impatience,…