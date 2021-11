Partir Ici : la nouvelle web-application développée par l’office de tourisme de la région

Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) Tourisme lance sa première web-application de tourisme dans la région. Active depuis mi-octobre, elle recense environ 2 000 activités testées par une communauté de 85 bénévoles.

Faire découvrir et développer le tourisme dans la région AURA. C’est l’objectif de Partir-Ici.fr, la nouvelle web-application développée par l’office de tourisme régional. Le but est de proposer différentes activités, qui répondent à des critères bien définis, aux habitants de la région, mais aussi aux touristes de passage.

3 critères de sélection

Pour qu’une activité touristique soit répertoriée sur le site, elle doit d’abord répondre à 45 questions : “il y a trois paquets de 15 questions, orientés autour de l’économie, du social et de l’environnemental”, souligne Fabrice Panneckoucke, président d’AURA Tourisme.

Toutes les activités présentes sur la web-application doivent cocher ces trois critères, et dans le cas contraire elle ne se verra pas apparaître dans la liste des activités. A l’heure actuelle, plus de 2 000 activités dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sont présentes sur Partir Ici.

Différentes catégories

Parmi les activités, on retrouve plusieurs catégories comme la gastronomie, le sport, la restauration, le bien-être, la culture ou les fêtes. Pour chaque thème choisi, il est possible ensuite d’ajouter plusieurs paramètres. Par exemple la date, le lieu ou la limitation géographique en fonction des envies de voyages des utilisateurs.

85 éclaireurs bénévoles

Sans eux, la web-application ne serait rien ou presque. Des bénévoles, appelés les éclaireurs, testent les différentes activités répertoriées sur le site et y laisse un avis et des photos. A travers des stories, l’éclaireur permet au touriste d’avoir un recul sur l’activité en question, afin de le conforter ou non dans sa décision de s’y rendre.

La web-application souhaite augmenter son offre d’activités et sa communauté de bénévoles. Pour le moment, le nombre de visiteurs sur le site est supérieur à 130 000. Un départ en flèche dont se réjouit Fabrice Pannekoucke.