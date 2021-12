Pas de carton plein, l’étincelle dans la nuit de Cherki… Ce qu’il faut retenir d’OL-Glasgow Rangers (1-1)

L’OL a concédé le nul face aux Glasgow Rangers (1-1) à l’occasion de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Les buteurs : Wright (41e), Bassey (csc 48e).

Pas de carton plein

Peter Bosz avait fixé l’objectif de carton plein avant ce match mais son équipe n’a pas réussi à être la première formation française à remporter ses six matchs du premier tour de Ligue Europa. L’OL achève toutefois ce premier tour invaincu à la première place avec un joli total de 16 points sur 18.

Un tout petit Lyon

L’OL n’a jamais vraiment réussi à emballer ce match, en dépit d’un léger mieux en seconde période, à l’image du but contre son camp de Bassey après une belle accélération de Cherki . « En première période, on n’a pas bien joué, expliquait Peter Bosz après la rencontre. C’était mieux en seconde période, on doit même gagner ce match à la fin ». Notamment avec l’occasion au bout du temps additionnel provoqué mais raté par Tino Kadewere, passé près de son premier but de la saison.

Toko-Ekambi remplacé avant la mi-temps

Touché au genou, le Camerounais a cédé sa place à Tino Kadewere avant la pause, après une incompréhension avec le coach. La tension était palpable au moment de son changement car l’entraîneur et le joueur ne se sont pas salués.

Bosz a aimé la défense

En conférence de presse d’après-match, le coach a mis en avant le bon match de ses quatre défenseurs, ayant aussi un mot pour le milieu de terrain Habib Keita.