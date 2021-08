Pass sanitaire : ce qui change ce lundi

Entré en vigueur le 21 juillet dernier dans les lieux de culture et de loisirs (cinéma, théâtre, musée, parcs d’attraction..), le pass sanitaire est élargi ce lundi 9 août. Dans quels lieux faudra-t-il le présenter ? On fait le point.

Validé par le Conseil constitutionnel jeudi 5 août, l’extension du pass sanitaire entre en vigueur dans d’autres catégories de lieux et événements. Dès ce lundi 9 août, il faudra sortir son smartphone ou son document avec le fameux QR code faisant office d’un schéma vaccinal complet, de la négativité d’un test Covid-19 ou du rétablissement de la maladie. Après les lieux de culture et de loisirs, le pass s’applique dans de nouveau lieux tels que les cafés, bars et restaurants, y compris en terrasse, à l’hôpital, ou encore dans les transports.

Du côté des cafés, bar et restaurants, les professionnels attendent toutefois la publication des décrets d’application en gardant l’espoir de voir les terrasses exemptées du dispositif.

Pour faire des établissements de santé des “sanctuaires” face à l’épidémie comme le souhaite le gouvernement, le pass est également exigé pour les visiteurs et les patients bénéficiant de soins programmés.

Il faudra également dégainer son QR code pour effectuer un long trajet en transports : TGV, intercités, vols nationaux, cars interrégionaux. Tramways, métros, TER et RER sont exemptés.

Les centres commerciaux de plus de 20 000 m² sont également concernés par la nouvelle mesure, sous réserve de décision du préfet de département.

Enfin, des événements tels que “les réceptions de mariages, comme les fêtes privées, qui ont lieu dans des établissements recevant du public (salles des fêtes, hôtels, châteaux, chapiteaux…) sont soumises à l’application du pass sanitaire. La responsabilité de son contrôle revient à l’organisateur de la fête. Le pass sanitaire n’est pas applicable aux cérémonies civiles et religieuses.”, indique le gouvernement.

Que risque t-on ?

Pour rappel, le pass sanitaire est exigé pour les personnes majeures. Son application sera étendue aux 12-17 ans à partir du 30 septembre. À compter du 30 août, il s’appliquera aussi aux salariés travaillant dans les établissements où il est demandé aux usagers.

Il est déconseillé de faire profiter votre QR code à une tiers, voici ce que vous risquez :

1 er manquement : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros d’amende maximale encourue et 135 euros d’amende forfaitaire) ;

manquement : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros d’amende maximale encourue et 135 euros d’amende forfaitaire) ; 2 e manquement constaté dans un délai de 15 jours : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros d’amende maximale encourue et 200 euros d’amende forfaitaire) ;

manquement constaté dans un délai de 15 jours : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros d’amende maximale encourue et 200 euros d’amende forfaitaire) ; Plus de 3 manquements constatés dans un délai de 30 jours : 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

Une liste détaillé des lieux concernés par le pass sanitaire est disponible ici.