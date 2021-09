Pass sanitaire : vous pouvez désormais désactiver votre QR code en cas de fraude

L’application TousAntiCovid a annoncé ce vendredi qu’il était désormais possible d’obtenir un nouveau pass sanitaire en cas de fraude et de désactiver votre ancien QR code.



Si votre pass sanitaire a été usurpé ou diffusé sur internet, vous pouvez contacter le support de l’application TousAntiCovid par téléphone (0800 08 71 48) ou par mail (revocation-passe-sanitaire@sante.gouv.fr.) Votre ancien code sera “désactivé et une nouvelle attestation de vaccination ou un certificat de test sera généré”.

En revanche, aucune précision n’a été donnée sur les délais nécessaires pour obtenir un nouveau QR code.