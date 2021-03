Pensées suicidaires, racisme au sein de la famille royale… Le prince Harry et Meghan Markle se confient

Le prince Harry et Meghan Markle se sont confiés à Oprah Winfrey lors d’une interview diffusée, dimanche 7 mars sur la chaîne CBS. Et comme on pouvait s’y attendre, l’interview a tourné au règlement de comptes avec Buckingham Palace.

Lors de l’interview, Meghan Markle a révélé avoir eu des pensées suicidaires lorsqu’elle vivait au sein de la famille royale notamment à cause de la pression médiatique. “ Je ne voulais juste plus être en vie. Et c’étaient des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires”, a t-elle déclaré. De plus, elle affirme que la famille royale a refusé le soutien psychologique et médical qu’elle demandait car cela aurait nui à l’image de l’institution.

L’ancienne actrice a expliqué à Oprah Winfrey que certains membres de la famille britannique auraient eu des inquiétudes concernant la couleur de peau de son fils, Archie, avant sa naissance. “Quant à savoir à quel point sa peau serait foncée” . C’est son mari Harry qui lui a rapporté ces propos sans dévoiler l’identité des personnes.

Meghan Markle a également déclaré, lors de l’interview, que le palais de Buckingham avait refusé d’accorder une protection à Archie et que des membres de l’institution estimaient qu’il ne devrait pas recevoir de titre de noblesse, bien que ce soit la tradition.

De son côté, Harry révèle avoir été très déçu par son père, le prince Charles. Il estime que son père ne l’a pas soutenu alors qu’il traversait une période difficile. “Parce qu’il a vécu quelque chose de similaire. Il sait ce qu’est la douleur”, a déclaré le prince. Il a aussi évoqué son frère en expliquant que les deux princes étaient sur “des trajectoires différentes”.

Le couple a enfin annoncé qu’il attendait une petite fille.