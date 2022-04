People : Jim Carrey annonce qu’il va bientôt prendre sa retraite

L’acteur canado-américain Jim Carrey, à l’affiche de Sonic 2 – Le Film, sorti le 30 mars, a annoncé lundi, dans un entretien accordé à Access Hollywood et dont la vidéo a été diffusée sur YouTube, qu’il allait bientôt prendre sa retraite.

« Je vais prendre ma retraite. Probablement en tout cas. Je suis tout à fait sérieux. Je vais faire une pause […] J’aime vraiment ma vie tranquille, j’aime vraiment mettre de la peinture sur une toile et j’aime vraiment ma vie spirituelle. Je sens que – et c’est quelque chose que vous n’entendrez peut-être jamais une autre célébrité dire aussi longtemps que le temps existera – j’en ai assez. J’en ai fait assez. »

L’humoriste a notamment été mondialement reconnu pour ses rôles dans The Mask, Ace Ventura ou encore Dumb and Dumber, et dans des rôles plus dramatiques comme dans The Truman Show.