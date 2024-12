Pic de pollution à Lyon et dans le Nord-Isère : la préfecture déclenche l’alerte orange, avec des vitesses limitées

Vous l’avez très certainement constaté, la Ville de Lyon est plongée dans le brouillard et la pollution depuis quelques jours.

Ce samedi, alors que le pic de pollution de type combustion ne faiblit pas, la préfecture du Rhône a décidé d’activer l’alerte orange dans le bassin lyonnais et également dans le Nord-Isère.

Conséquence, une circulation différenciée et depuis ce matin 5h, et jusqu’à nouvel ordre, seuls les véhicules Crit'Air 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler dans le périmètre de la zone à faibles émissions de la Métropole de Lyon.

À noter également, que la vitesse est temporairement limitée à 70 km/h sur les axes routiers du département habituellement limités à 80 km ou 90 km/h.

R.H