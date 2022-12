Place aux festivités de Noël à Chalon

L’opération « Rêves de Noël » revient à partir de ce jeudi à Chalon. Cette année, c’est sur le thème de Noël Blanc que seront déclinées animations et décorations. Une grande soirée avec l’inauguration du Village de Noël est prévue à 17 h et un parcours lumineux à 18 h.



A noter que le Père Noël viendra expressément du Pôle Nord les mercredis, samedis et dimanches après-midi pour collecter les listes de jouets des petits Chalonnais.



LE PROGRAMME



Ouverture du village de Noël :

du 8 au 16 décembre, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 14h à 20h

Samedi et dimanche, de 11h à 20h

du 17 au 31 décembre : lundi et mercredi, de 14h à 20h mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, de 11h à 20h

jeudi 8 décembre, jusqu’à 23h

samedis 24 et 31 décembre, de 11h à 17h



« L’ours et le renne » : conte animé projeté sur la façade de l’ancien Stock Américain tous les jours (sauf le 25 !) à 17h30 et 18h30 ; le 24 et le 31 à 16h30. Ce conte a été imaginé et écrit par Anne Prost-Cossio et Emmanuelle Lieby ; les personnages ont été dessinés et animés par les agents de la Direction de la communication.



« Jardin de fer, jardin de feu » et « Versailles » par la Compagnie des Mangeurs de Cercle : À la tombée de la nuit, les feux nourris Mangeurs de cercle crépiteront dans de poétiques décors métalliques qui dessineront un parcours lumineux entre la rue au Change et la place du Théâtre avec des pauses musicales place du Chatelet et place Saint-Vincent (18h/21h).

+ : animations des commerçants de la rue de la Citadelle

+ : associations et clubs services proposent des décorations et des produits de saison, au hasard des rues