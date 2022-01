Plus de 500 000 euros d’aides pour accompagner le développement de la filière jeu vidéo

La région Auvergne-Rhône-Alpes débloque plus de 516 389 euros pour accompagner le développement de la filière jeu vidéo. Cette aide s’accumule après le lancement en 2020 du premier fonds régional d’aide à la création de jeu vidéo doté de 800 000 euros. Ces aides ont pour but de répondre aux besoins de recrutement des entreprises de la filière, permettre l’implantation sur le territoire régional de plusieurs studios français et internationaux mais aussi de favoriser l’implantation et le développement d’une industrie d’avenir et génératrice d’emploi.

Samy Kefi-Jerome, conseiller régional délégué à la stratégie a déclaré avec fierté, “En 2021, Auvergne-RhôneÂlpes a brillé grâce aux succès planétaires des jeux produits par les studios de la région : Rides Republic d’Ubisoft Annecy, Deathloop produit par Arkane Studios Lyon, … En 2022, la Région passe la vitesse supérieur, nous sommes armés pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes, la grande région du jeu vidéo en Europe.”