Plusieurs manifestations contre l’extrême droite prévues ce samedi en France

À l’appel de nombreuses organisations et de syndicats comme la Ligue des droits de l’homme (LDH), la CGT ou le Syndicat de la magistrature (SM), des dizaines de manifestations contre l’extrême droite sont prévues ce samedi dans les principales villes de France à huit jours du second tour de la présidentielle.



À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Perpignan, Nice ou encore Rennes entre autres, les manifestants veulent faire entendre leur voix et lutter contre les valeurs d’extrême droite défendues par Marine Le Pen. Le mot d’ordre étant : “Contre l’extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l’Élysée”.