Plusieurs manifestations prévues ce samedi à Lyon

Plusieurs rassemblements sont prévus ce samedi après-midi à Lyon. Les Gilets jaunes, le collectif droit des femmes 69, les professeurs de danse et les catholiques se mobilisent à différents endroits de la capitale des Gaules.



Dans un premier temps, les Gilets jaunes se rassembleront aux alentours de 14h devant le palais de justice des 24 colonnes pour fêter les deux ans de leur mouvement. Un peu plus tard, le “Collectif Droits des femmes 69” organise également un rassemblement à 15h, place Bellecour, contre les violences sexistes et sexuelles.



Les professeurs de danse se mobilisent également à 15h sur la place des Terreaux. Enfin, toujours ce samedi, les catholiques se sont donnés rendez-vous à 18h quai Augagneur, pour réclamer le retour des messes publiques.