Pogacar remporte son 2e Tour de France

A 22 ans, le Slovène Tadej Pogacar vient de remporter son 2e Tour de France d’affilée. Il s’empare également du maillot à pois de meilleur grimpeur et du maillot blanc de meilleur jeune.



Pogacar conclut donc ce Tour de France avec 3 victoires d’étapes au compteur et plus de 5 minutes d’avance sur son dauphin, Jonas Vingegaard.



Lors de cette édition, Mark Cavendish repart avec le maillot vert de meilleur sprinteur. Le français Franck Bonnamour est élu super-combatif du Tour.

A noter que la 21e étape sur les Champs-Elysées est remporté par Wout van Aert. Le belge s’impose lors des deux dernières étapes de cette Grande Boucle.