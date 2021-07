Près de 3000 personnes présentes lors du défilé du 14 juillet à Lyon

Près de 3000 personnes étaient réunies ce mercredi place Bellecour, à Lyon, pour la cérémonie du 14 juillet. Un défilé qui se déroulait pourtant place Maréchal Lyautey depuis maintenant plusieurs années. Autre nouveauté de cette année, les véhicules ont été simplement exposés de façon statique.



Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfet du Rhône, Grégory Doucet, le maire de Lyon et Gilles Darricau, le gouverneur militaire de Lyon et officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est étaient notamment présents pour célébrer la fête nationale.



À noter que le feu d’artifice devrait être tiré ce soir à 22h30 depuis la colline de Fourvière.

À l’occasion de la #FeteNationale, le préfet P.MAILHOS, le Gouverneur militaire @Defense_Sud_Est, le Maire de #Lyon @Gregorydoucet et les autorités civiles et militaires ont salué l’engagement de nos forces armées et de tous ceux qui nous protègent.

— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 14, 2021