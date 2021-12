Près de Lyon : l’État souhaite poursuivre les discussions concernant l’aménagement de l’A46 Sud

L’État a donné son feu vert ce mardi pour la poursuite du projet d’aménagement et d’élargissement de l’A46 Sud. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, a indiqué dans un arrêté que les études et les discussions en ce sens allaient se poursuivre. L’ASF, qui appartient à VINCI autoroutes et gère cette portion, souhaite un élargissement en 2 fois 3 voies entre Communay et Saint-Priest.