Présidentielle : qui est en tête dans la course aux parrainages ?

Le Conseil constitutionnel commence à publier la liste des parrainages reçus dans le cadre de la prochaine élection présidentielle.



42 000 élus sont habilités à accorder leur soutien à un candidat. Le chef de l’État a récolté, pour l’instant, 105 parrainages. C’est plus du double du nombre de signatures obtenues par Anne Hidalgo, la candidate du PS (48 parrainages). Viennent ensuite la Républicaine Valérie Pécresse et ses 34 signatures, et le candidat communiste Fabien Roussel (30 parrainages). Jean Lassalle en a obtenu 15, Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon en affichent chacun 14 au compteur, et l’écologiste Yannick Jadot en compte 11. Quant à Marine Le Pen, selon les chiffres du Conseil constitutionnel, elle n’a pour l’instant convaincu que deux élus.



À ce stade, une seule signature venue de Saône-et-Loire a été validée.



Il s’agit de celle de Marc Gauthier, le maire de Gigny-sur-Saône. L’élu a choisi d’attribuer son parrainage à Philippe Poutou.