Primaire écologiste : des Lyonnais apportent leur soutien à Eric Piolle

La présidentielle se rapproche désormais à grand pas et les candidats commencent à se faire connaître. C’est le cas du maire écologiste de Grenoble Eric Piolle. Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, plusieurs élus et personnalités apportent “publiquement” leur soutien au Grenoblois pour la primaire EELV qui aura lieu en septembre.



Parmi les 350 signataires on retrouve Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon ou encore Fabienne Grébert, ancienne candidate écologiste aux élections régionales qui souhaitent “une présidence humble, terre à terre, qui nous ressemble (…), qui connaisse la réalité du travail et celle des territoires”.

Les signataires défendent “une candidature qui a fait par le passé la preuve de son sens du collectif, de constance et de cohérence dans son engagement”