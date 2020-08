Prostituées renversées à Gerland: le conducteur mis en examen

Le conducteur présumé du véhicule ayant renversé trois prostituées, dans la nuit du 23 juillet dans le septième arrondissement de Lyon, a été mis en examen pour tentative d’assassinat.

Le 23 juillet, vers 3h du matin, deux prostituées originaires de la République dominicaine, âgées de 27 et 55 ans, ont été violemment heurtées par une fourgonnette et propulsées à 12 mètres et 17 mètres du point d’impact. L’une des prostituées se trouve toujours dans le coma tandis que l’autre souffre de fractures. En fuite, le conducteur a été interpellé mardi 28 juillet peu avant 14 heures, après avoir fait l’objet d’une surveillance aux abords du garage où il faisait réparer son véhicule.

Agé de 51 ans, ce Lyonnais, fonctionnaire à la Métropole, inconnu des services de police, risque d’être jugé devant une Cour d’Assises et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Selon une victime, le suspect aurait parlé à l’une d’entre elles peu avant l’incident et il aurait intentionnellement foncé sur elles. L’individu, lui, a nié le caractère délibéré et expliqué s’être endormi au volant. Le juge d’instruction a toutefois retenu le caractère intentionnel des faits reprochés.