Provence-Alpes-Côte d’Azur : Renaud Muselier, le président de la région Paca, quitte Les Républicains

Invité sur le plateau de LCI ce mercredi matin, Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a annoncé qu’il quittait Les Républicains.

En cause, une « dérive politique » de certains membres de son désormais ex-parti vers l’extrême droite. « Toute ma vie, je me suis battu contre le Front national » a indiqué l’élu, qui regrette un manque de clarté et de délimitation claire entre les Les Républicains et le le parti d’extrême droite.