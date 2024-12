PSG – OL : L’OL le premier à faire tomber le PSG en L1 ?

PSG-OL, 15ème journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’enjeu : Mettre la pression sur le trio de tête

Et si cet OL pouvait faire tomber le PSG ? Le groupe des Gones reste sur une série de 9 matchs sans défaite et vient de signer, face à Francfort, un 4ème succès de rang (3-2). Au Parc des Princes, l’OL s’offre un vrai choc qui pourra en dire plus sur ses ambitions. Les hommes de Pierre Sage peuvent-ils réussir là où Lille et Marseille ont échoué ? Si une équipe semble en mesure de faire tomber l’invincibilité du PSG cette saison en L1 c’est bien cet OL, métamorphosé depuis sa défaite face à l’OM (2-3) le 22 septembre dernier. Des points précieux sont à aller chercher, d’autant plus que l’OM et Lille se sont quittés samedi sur un score nul (1-1). Avec une victoire, les Gones doubleraient les Nordistes et reviendraient à deux longueurs des Phocéens.

L’adversaire : Leader mais pas convaincant

Mal engagé en Ligue des Champions, le PSG continue toutes d’espérer une qualification pour les barrages après sa victoire à Salzbourg (0-3) mardi soir. Actuellement 25ème de C1, les hommes de Luis Enrique sont cependant leaders invaincus en Ligue 1. Pour autant, les Parisiens restent sous le feux des critiques, notamment sur leur adresse devant le but. Avant la réception de l’OL, le PSG reste sur deux matchs nuls en championnat (face à Nantes, 1-1 et à Auxerre, 0-0).

Sage sur le PSG

Le joueur à suivre : le maître à jouer Cherki

Difficile de passer à coté de la première partie de saison du milieu offensif lyonnais. Principal artisan de la victoire de l’OL face à Francfort jeudi soir, Rayan Cherki conforte son statut de pièce maîtresse de l’effectif lyonnais. L’international espoir français comptabilise 5 buts et 6 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Une brillante prestation au Parc des Princes conforterait les chances de le voir devenir international français A en 2025.

Lacazette sur Cherki

La saison de Rayan Cherki avec l’OL :



-946 min disputées TCC (10.5 matchs)

-11 G/A (5 buts + 6 passes décisives)



Phénomène.

La statistique :

Les statistiques du trio offensif de l’OL cette saison :



-Malick Fofana : 1155 min (12.8 matchs)

• 10 G/A



-Alexandre Lacazette : 1275 min (14.2 matchs)

• 10 G/A



-Rayan Cherki : 946 min (10.5 matchs)

• 11 G/A



(📸 @lubodomo) pic.twitter.com/zQcHmbGegN — Data OL (@OL_Data) December 13, 2024

La question :

Cet OL peut-il être la première équipe à battre le PSG, cette saison, en Ligue 1 ?

PSG - Olympique Lyonnais, 15ème journée de Ligue 1, dimanche 20h45.

Le groupe de l'OL :

Laura Battista (avec J.H.)