Que faire ce soir à Lyon pour la Fête de la Musique ?

Lyon est en fête aujourd'hui. Nous sommes le 21 juin 2024, date de la fameuse Fête de la Musique, avec au rendez-vous beaucoup de diversité musicale… mais aussi de la pluie, malheureusement. Il en faudra plus pour démotiver tous les gones à fêter la musique de n'importe quelle manière.

Pour commencer, nous vous proposons l'open air du Barabaar de Croix-Rousse à partir de 17 heures où la tech-house sera au rendez-vous. Poursuivons désormais au quai Rambaud à Confluence pour vibrer au rythme de la Batucada, et ce, jusqu’à minuit. Si vous souhaitez changer d'air, direction devant la Basilique de Fourvière où l’orchestre symphonique de Lyon se produira pour enivrer les férus de musique classique avec des grands classiques d’opéra et des bandes musicales de films Disney. Vous souhaitez fêter la musique d'une manière plus traditionnelle ? Alors rendez-vous à Cordeliers où de nombreux bars animeront les rues de la ville, comme chaque année, dont le Ninkasi Cordeliers qui restera ouvert jusqu'à 5 heures du matin, comme d'autres bars. Attention à la pluie qui jouera les trouble-fêtes toute la soirée.