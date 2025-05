AS Monaco – OL (2-0) : L’OL rate une occasion en or

AS Monaco - Olympique Lyonnais, 33e journée de Ligue 1 : 2-0 (0-0). Buts : Minamino (62e) et Zakaria (68e) pour Monaco.

En s'inclinant 2-0 à Monaco, l'OL n'a pas su profiter des défaites de Strasbourg à Angers (2-1), de Lille à Brest ( 2-0) et de Nice à Rennes (2-0). Septième avant la dernière journée, l'OL a désormais toutes les chances de le rester même si, d'un point de vue mathématique, les 4e, 5e et 6e restent toutes accessibles : l'OL gagnera entre une et trois places s'il bat Angers et si un, deux, ou trois de ses concurrents s'inclinent à domicile (Nice-Brest, Strasbourg-Le Havre et Lille-Reims).

Face à une équipe monégasque qui a su faire preuve de patience, Lyon a payé ses erreurs défensives en seconde période. Le gardien Philipp Köhn a été décisif en première mi-temps, sauvant deux grosses occasions de Lacazette (12e) et Fofana (33e). Après le retour des vestiaires, Minamino a ouvert le score (62e) en profitant à la fois d'un coup-franc mal négocié au milieu de terrain par Matic et Veretout puis de la passivité de Caleta-Car, remplacant de Mata, blessé. Zakaria a ensuite doublé la mise à la réception un coup franc de Camara (68e).

Parmi les nombreuses incompréhensions de la soirée, la non-titularisation de Cherki, meilleur passeur de Ligue 1 à l'aube de cette 33e journée, occupe une très bonne place.