Régionales : Laurent Wauquiez en tête des intentions de vote

Les élections régionales, ont lieu les 20 et 27 juin prochains. Candidat à sa propre réélection, Laurent Wauquiez peut faire le plein de confiance à quelques jours du premier tour. En effet, un sondage Ifop-Fiducial commandé par LCI et le Figaro donne le président sortant vainqueur dans tous les cas de figure.

Dans le détail, cette dernière enquête place la liste de Laurent Wauquiez soutenue par LR et l’UDI largement en tête au premier tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 35% d’intention de vote (une abstention massive estimée à 65% des inscrits). L’ex-président des Républicains devancerait ainsi ses principaux concurrents : Andréa Kotarac (Rassemblement national, 22%), Bruno Bonnel (LREM, 13%) et l’ex-ministre socialiste Najat-Vallaud Belkacem (11%).

De plus, l’actuel président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne tombe jamais au-dessous de 25% des intentions de vote selon les catégories d’âge et les professions, et gagnerait selon toutes les configurations (quadrangulaire (37%) et en cas de triangulaire (47%)).

Face à un décrochage de la gauche annoncée dans ce sondage, l’ancien ministre bénéficierait également d’une importante cote de popularité chez les électeurs de droite, qui resteraient fidèles aux Républicains : “Laurent Wauquiez ne voit que 6% des électeurs de François Fillon lui échapper au profit d’Andréa Kotarac (RN)”, peut-on lire dans les colonnes du Figaro.

A noter que parmi les trois présidents sortants LR pouvant rêver d’une place à l’Elysée, Laurent Wauquiez serait celui qui disposerait de l’électorat le plus important, devant Valérie Pécresse, en Île-de-France, et Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France.