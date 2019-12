Reims – OL : Absolument finir sur une bonne note

L’Olympique Lyonnais termine l’année à Reims ce samedi (20H45) à l’occasion de la 19ème journée de L1.

Le contexte :

La large victoire contre Toulouse (4-1) mercredi en coupe de la Ligue a allégé les esprits. Mais ce succès ne fait pas oublier que l’OL est très mal en point en championnat. Avec seulement 25 points au compteur, les Gones doivent à tout prix l’emporter à Reims afin de virer à la trêve en positon d’outsider, prêt à accélérer le rythme et à reprendre les concurrents de devant. A l’extérieur, l’OL est la troisième meilleure équipe de L1 avec 14 points (4V, 2N, 3D).

L’adversaire :

Sixième de L1 avec deux points d’avance sur l’OL (et un match en moins!), Reims réussit une première partie de saison épatante. Les Rémois restent sur six matchs d’affilée sans défaite toutes compétitions confondues (3 nuls puis 3 victoires). Le latéral Hassine Kamara a donné le ton de l’avant-match : ‘’C’est Lyon, le stade sera plein, ça donne envie de jouer et de livrer une belle performance pour finir l’année en beauté devant notre public.’’

Les déclas :

Rudi Garcia (ent.OL) : ‘’On va jouer l’une des meilleurs défenses de France, qui est devant nous au classement. Cela ne change pas notre plan de jeu. Il faut qu’on soit capable de sortir avec des points pour ce dernier match de l’année. On fait partie des meilleures équipes à l’extérieur. On peut au moins s’appuyer dessus pour continuer d’être performant à l’extérieur. “

David Guion (ent. Reims) : ‘’Le fait d’être juste devant eux au classement de nous donne pas le statut de favoris. L’OL doit avoir plus de matchs de LDC que nous de L1, c’est dire ! L’OL a un effectif de Top 16 européen. Je n’ai pas senti de décompression avant la trêve, les joueurs savent qu’il y a un dernier gros effort à faire pour terminer l’année en beauté. On va tout faire pour contrarier les Lyonnais.’’

Les joueurs à suivre :

Quel milieu de terrain va aligner Rudi Garcia ? Bon à chaque fois qu’il a joué, Maxence Caqueret mérite d’être de nouveau aligné mais Jean Lucas a marqué les esprits en coupe de la Ligue, alors que Lucas Tousart paraît difficile à déloger et que Thiago Mendes a montré des progrès face au TFC.

La statistique encourageante:

L’Olympique Lyonnais a remporté 3 de ses 4 matchs à l’extérieur en Ligue 1 avec Rudi Garcia (3V, 1D) après n’avoir remporté qu’un seul de ses 5 premiers de la saison avec Sylvinho (1V, 2N, 2).



Le tweet :

#SDROL J-1 !

C'est l'occasion de revoir ce magnifique but de Gueïda Fofana marqué en janvier 2014 🍬😍 #OLRétro

🎥 @Dugout pic.twitter.com/KJCpYE4mQl — Olympique Lyonnais (@OL) December 20, 2019

Julien Huët

Reims-OL, 19ème journée de L1 à vivre ce samedi dès 20H30 en intégralité sur Tonic Radio. Rendez-vous également sur la page Facebook Tonic Radio pour vivre le match et après la rencontre pour le debrief avec notre journaliste.