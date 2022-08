Reims – OL : le début de la vie sans Paqueta

STADE DE REIMS – OLYMPIQUE LYONNAIS, 3ème journée de Ligue 1, dimanche 17h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’OL se déplace à Reims ce dimanche (17h). Tout ce qu’il saut savoir avant ce match.

La passe de trois ?

L’OL sera-t-il capable pour la première fois sous Peter Bosz de gagner trois matchs de championnat d’affilée dans une même saison ? C’est le défi proposé aux Gones ce week-end. Notez par ailleurs que l’OL n’a plus gagné ses trois premiers matchs de Ligue 1 depuis…la saison 1981-82 !

Reims reste sur un bon match à Strasbourg

Après avoir débuté par deux claques (4-1 à Marseille et 2-4 devant Clermont), Reims s’est ressaisi le week-end dernier en prenant un point à Strasbourg (1-1). “Ce sera un match très dur, prévient Peter Bosz. Reims méritait de gagner à Strasbourg, ils ont vraiment très bien joué. Ils m’ont surpris avec un pressing agressif et en jouant bien avec le ballon, en n’ayant pas peur de ressortir de derrière. Je m’attends à une équipe qui va venir nous chercher, ce qui nous offrira peut-être un peu plus d’espaces et un match différent que les deux premières journées.” Attention à Folarin Balogun : l’attaquant prêté par Arsenal a marqué 3 buts lors des trois premières journées.

Peter Bosz au sujet de Reims

Aucune victoire lors des cinq derniers déplacements à Reims

0-0 la saison passée, 1-1 les deux années précédentes et des défaites 1-0 en 2018-19 et 4-1 en 2015-2016 : l’OL n’a gagné aucun de ces cinq derniers déplacements au stade Raymond Kopa. La dernière victoire de Lyon à Reims remonte à avril 2015 (2-4), avec notamment deux buts signés Tolisso et Lacazette…

La vie sans Paqueta

Le Brésilien en direction West Ham, Peter Bosz a tout de même encore l’embarras du choix pour composer son trio au milieu : Tolisso, Caqueret, Lepenant, Aouar, Faivre et Reine-Adelaïde sont encore six pour trois places. Il n’empêche qu’on aura du mal à nous faire avaler que l’OL sort gagnant sportivement du départ d’un milieu titulaire en Seleçao…

Pour le déplacement à Reims, outre Paqueta et Kadewere (qui va sans doute rejoindre Majorque en prêt), trois autres joueurs qui pourraient partir d’ici la fin du mercato manquent à l’appel : Aouar, Boateng et Diomandé. Officiellement, ils sont en “phase de reprise”. Lopes purge lui son deuxième et avant-dernier match de suspension.

Nos 2⃣0⃣ Lyonnais convoqués pour le déplacement à Reims, ce dimanche à 17h05 ! 🦁🔴🔵#SDROL pic.twitter.com/Qdzvqq6euU — Olympique Lyonnais (@OL) August 27, 2022

STADE DE REIMS – OLYMPIQUE LYONNAIS, 3ème journée de Ligue 1, dimanche 17h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio. Rendez-vous après le match sur la page Facebook Tonic Radio pour le debrief.