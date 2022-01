Rentrée 2022 : des changements dans les écoles

Lundi, l’académie de Lyon a annoncé de nouveaux moyens mis en œuvre dans les établissements du premier et du second degré à partir de la rentrée 2022. En effet, le budget national pour l’Education a augmenté et est de plus de 1 milliard d’euros, soit, la première dépense de l’État.

Les changements pour la rentrée 2022

Ce budget sera dépensé de plusieurs manières, il a pour but d’assurer une bonne continuité pédagogique, d’encourager le déploiement de l’école inclusive, de renforcer le réseau d’éducation prioritaire mais aussi d’augmenter la capacité d’accueil en voie professionnelle.



Pour le premier degré, c’est-à-dire, les écoles maternelles et primaires, ce seront 90 ETP (équivalent temps pleins) supplémentaires, dont 39 dans l’Ain, 20 dans la Loire et 31 dans le Rhône. Un plafonnement à 24 élèves sera mis en place dans les classes en grande section, CP et CE1. Encourager le déploiement de l’école inclusive et accompagner les territoires ruraux pour éviter les fermetures de classes seront des changements importants dans le premier degré.

Concernant le second degré, c’est-à-dire, les collèges et lycées, ce seront également 90 ETP supplémentaires dont 13 emplois CPE, trois emplois médicaux-sociaux et un emploi de chef d’établissement pour le nouveau collège de Villeurbanne, qui pourra accueillir 750 élèves, dès la rentrée de septembre. S’ajoute à cela, dans les classes de collèges, l’enrichissement des “cartes de formation”. Il sera désormais possible d’apprendre les langues dite “rares” comme le japonais, le russe, le portugais, l’arabe ou encore l’hébreu.