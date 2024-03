Retour du Forum Jobs d’été ce vendredi à Lyon

Le Forum Jobs d’été revient aujourd'hui de 10h à 18h à l’hôtel de ville de Lyon. Organisée par Info-Jeunes Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée permet aux jeunes de passer des entretiens en direct pour trouver un emploi saisonnier.

Au programme, un espace recrutement avec plus de 2 500 offres de jobs à pourvoir. Une trentaine de recruteurs issus de différents secteurs d'activités seront présents : animation, tourisme, loisirs, services à la personne, sanitaire et social, commerce et grande distribution, logistique, hôtellerie/restauration…

Les visiteurs auront également accès à un espace conseil afin de travailler leur CV, leur lettre de motivation, mais aussi pour préparer leurs entretiens.

