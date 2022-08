Retours de vacances : bouchons et perturbations à venir près de Lyon ce week-end

Pour ce dernier week-end de vacances au mois d’août, la circulation sera perturbée aux abords de Lyon et de sa métropole. Et alors que Bison Futé prévoit un trafic dense dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs voies seront fermées.

Des bouchons sont attendus dès ce vendredi et sur le reste du week-end. Bison Futé voit rouge dans le sens des retours, en direction de Paris notamment, et les automobilistes connaîtront également d’autres perturbations en sens inverse.

🔴 #BisonFuté prévoit des difficultés de circulation dans le sens des retours sur les 4 prochains jours.



🚧 Le tunnel sous #Fourvière à #Lyon sera fermé dans le sens Paris > Marseille du vendredi 26 août à 20h jusqu’au lundi 29 août à 5h du matin ⤵️https://t.co/9OkTc8V4co pic.twitter.com/SwwSI4LKtS — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 25, 2022

En effet, en raison de travaux de réparation sur les voies, le pont de la Brasserie et le tunnel sous Fourvière seront fermés mais en direction de Marseille à compter de ce vendredi, dès 20h et jusqu’à lundi 5h. La circulation sera bloquée sur l’axe M6-M7 entre la porte du Valvert et le pont de la Brasserie, dans le sens Paris-Marseille.

La sortie 1.2 Lyon-centre de la M7 dans le sens Marseille-Paris sera également fermée, tout comme le quai du docteur Gailleton sur le Pont Gallieni.