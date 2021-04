Rhône : deux mineurs en fugue actuellement recherchés

La gendarmerie du Rhône a lancé un appel à témoins afin de retrouver deux mineurs en fugue. Ce lundi, à 8h05, deux jeunes mineurs ont été signalés quittant la commune de Brignais.

Une disparition inquiétante

Julien et Maya souffrent de dépression, ils ont été vus pour la dernière fois, au Carrefour contact de Brignais 213 rue du Général de Gaulle. Ils se dirigeaient vers les 7 Chemins à Vourles.

Les jeunes sont des adeptes de l’auto-stop et sont partis sans téléphone portable ni moyen de paiement. Cependant, ils sont en possession de leur carte d’identité et ont fait des recherches internet sur des trajets direction l’Italie et/ou direction Campagnac dans l’Aveyron.

Une description précise des mineurs

Julien est un jeune homme de 15 ans, mesurant 1m82, de corpulence mince, il a les cheveux roux et les yeux marrons. Il est vêtu d’un pantalon noir, d’une veste à capuche de couleur noire. Il est porteur d’une casquette blanche et de baskets noires avec la semelle blanche. Il est parti avec un sac à dos de couleur noire et un sac en toile de couleur gris.

Maya est une jeune fille de 14 ans, mesurant 1m58, de corpulence normale, elle a les cheveux noirs avec une coupe au carré et les yeux marrons. Elle est vêtue d’un pantalon noir, d’une veste de survêtement à capuche de couleur blanche, avec le logo et l’inscription Adidas en noir sur le devant. Elle est porteuse de baskets blanches. La mineure est partie avec un sac à dos de couleur blanc avec motifs noirs et un sac de sport noir et blanc.

Si vous avez aperçu ou pris en charge les mineurs, vous devez contacter la gendarmerie de Brignais au 04-78-05-18-42.