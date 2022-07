Rhône : La SPA de Lyon lance une nouvelle campagne de sensibilisation

Chaque année, en France, les abandons se multiplient durant la période estivale. Sur plus de 100 000 animaux abandonnés durant l’année, 60 000 le sont pendant l’été.



Par conséquent, la SPA de Lyon tire la sonnette d’alarme en lançant une nouvelle campagne de sensibilisation. En effet, les deux refuges (Brignais et Dompierre-sur-Veyle) ont pratiquement déjà atteint leur capacité d’accueil maximale. En 2021, ces deux refuges ont recueilli 585 animaux entre juillet et août, sur un total de 1 286 animaux recueillis au cours de l’année.



“Les saisies records d’animaux suite à maltraitance, auxquelles s’ajoutent les abandons, quasi-quotidiens, ainsi que les animaux pris en charge par la fourrière, sont venus gonfler les effectifs de ces refuges à une vitesse préoccupante”, explique l’association.



Ainsi, l’association encourage les habitants du Rhône à adopter. “Adopter en refuge, c’est permettre aux associations d’accueillir d’autres animaux en détresse”, indique la SPA de Lyon.



Les deux refuges restent ouverts tout l’été (hors jours fériés). Près de 300 chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie attendent une famille prête à s’engager sur le long terme. Pour ceux qui ne pourraient pas adopter, il est possible de soutenir la SPA lyonnaise en achetant les tickets, magnets ou tote bags dérivés de la campagne.

📢 Sauvez une vie, adoptez !

Nos refuges font déjà face à un afflux d'abandons. Pour pouvoir prendre tous ces animaux en charge, d'autres doivent trouver une famille ! Découvrez la nouvelle campagne de la #SPAdeLyon :

👉 https://t.co/ntOq4Z91oG#Adoptionresponsable #stopabandon pic.twitter.com/LHc3A7ySaH — SPA de Lyon (@SPALyon) June 30, 2022