Rhône : le préfet appelle à la vigilance après les nombreuses noyades

Face à un nombre important de noyades cet été dans le département, la police et la préfecture alertent ce lundi sur les risques. L’occasion de rappeler les règles à respecter lors de la baignade.



La police nationale du Rhône indique que “la baignade dans les fleuves est interdite, car elle est très dangereuse” et que “même dans les zones surveillées, les parents ou accompagnateurs doivent veiller sur leurs enfants.“



La préfecture a quant à elle déclaré, “en piscine comme dans les lacs ou les rivières, adoptez les bons gestes pour prévoir les risques de noyade.”



Parmi les bons réflexes à adopter, ils préconisent, de privilégier les zones surveillées, de ne pas surestimer ses capacités physiques et de ne pas quitter les enfants des yeux.



La préfecture rappelle, que chaque année en France, plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu en cours d’eau ou sur des plans d’eau et elles représentent 40% des noyades mortelles.

