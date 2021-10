Rhône : quelles communes concernées par l’entrée en vigueur de l’obligation des pneus hiver ?

Pour continuer à améliorer la sécurité des usagers de la route en période hivernale, et éviter les situations de blocage, l’obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou d’équiper son véhicule de pneus hiver s’appliquera à partir du 1er novembre 2021 dans les départements situés dans des massifs montagneux. Des opérations d’information et de pédagogie accompagneront la mise en place de ce dispositif dans les prochaines semaines. Les éventuels manquements à l’obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou d’équiper son véhicule de pneus hiver dans les départements concernés ne seront pas sanctionnés cet hiver.

Les nouvelles obligations d’équipements concerneront les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars. Elles ne s’appliqueront pas aux véhicules équipés de pneus à clous. Les véhicules légers, les utilitaires et les camping-cars devront :

•soit détenir dans leur coffre des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins deux roues motrices ;

•soit être équipés de quatre pneus hiver.



Une nouvelle signalisation sera progressivement implantée. Elle indiquera les entrées et lessorties de zones de montagne où l’obligation d’équipements hivernaux s’appliquera.



Les communes concernées dans le Rhône du 1er novembre au 31 mars :

Affoux

Aigueperse

Amplepuis

Ancy

Les Ardillats

Aveize

Azolette

Beaujeu

Bessenay

Bibost

Brullioles

Brussieu

Cenves

Chambost-Allières

Chambost-Longessaigne

Chamelet

La Chapelle-sur Coise Chaussan

Chénelette

Chevinay

Chiroubles

Claveisolles

Coise

Cours

Courzieu

Cublize

Dième

Duerne

Grandris

Grézieu-le-Marché

Les Halles

Haute-Rivoire

Joux

Jullié

Lamure-sur-Azergues

Larajasse

Létra

Longes

Longessaigne

Marchampt

Meaux-la-Montagne

Meys

Deux-Grosnes

Montromant

Montrottier

Pollionnay

Pomeys

Vindry-sur-Turdine

Poule-les-Écharmeaux

Propières

Ranchal

Riverie

Rivolet

Ronno

Rontalon

Les Sauvages

Savigny

Sourcieux-les-Mines

Souzy

Saint-André-la-Côte

Saint-Appolinaire

Saint-Bonnet-des-Bruyères

Saint-Bonnet-le-Troncy

Sainte-Catherine

Saint-Clément-de-Vers

Saint-Clément-les-Places

Saint-Clément-sur-Valsonne

Saint-Cyr-le-Chatoux

Saint-Didier-sur-Beaujeu

Saint-Forgeux

Sainte-Foy-l’Argentière

Saint-Genis-l’Argentière

Saint-Igny-de-Vers

Saint-Jean-la-Bussière

Saint-Julien-sur-Bibost

Saint-Just-d’Avray

Saint-Laurent-de-Chamousset

Saint-Marcel-l’Éclairé

Saint-Martin-en-Haut

Chabanière

Saint-Nizier-d’Azergues

Sainte-Paule

Saint-Pierre-la-Palud

Saint-Romain-de-Popey

Saint-Symphorien-sur-Coise

Saint-Vincent-de-Reins

Tarare

Thizy-les-Bourgs

Thurins

Valsonne

Vaugneray

Vauxrenard

Vernay

Villechenève

Villié-Morgon

Yzeron