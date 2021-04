Rhône : un centre de vaccination dédié aux professions prioritaires va ouvrir ce week-end

L’ouverture d’un centre de vaccination dédié aux professions prioritaires est prévue dans l’agglomération lyonnaise, sur un site appartenant aux sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône (SDIMIS). L’opération sera organisée par les sapeurs-pompiers, l’ARS et la préfecture du Rhône.



Jeudi, le Premier Ministre Jean Castex avait annoncé l’ouverture des centres de vaccination pour certains professionnels âgés de plus de 55 ans. L’ouverture de ce site dédié à ces publics répond donc à cette annonce.



Plusieurs professions prioritaires



Les professions prioritaires concernées sont : les forces de l’ordre, les personnels pénitentiaires, les pompiers ainsi que les personnels de l’Éducation Nationale.



À noter que les injections se feront avec le vaccin AstraZeneca.