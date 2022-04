Rivolet : le ministre Marc Fesneau met à l’honneur la marque “trèsBeaujolais”

Marc Fesneau, le ministre chargé des Relations avec le Parlement et des Relations citoyenne, était en déplacement à Rivolet, au domaine Fellot, afin de rencontrer Vincent Dumontet, le président de la marque “trèsBeaujolais”, créée en 2015 et qui tend à impulser et coordonner des projets communs de promotion du territoire.

L’organisation, qui a pour ambition de promouvoir les richesses économiques, sociales, culturelles et historiques du territoire Beaujolais, contribue à sa dynamisation et à son développement. Marc Fesneau est ainsi venu à la rencontre des différents membres de l’organisation afin de découvrir les richesses du territoire en compagnie des vignerons.