Rodéo sauvage d’une centaine de motos à Lyon

Ce dimanche, un rodéo sauvage a eu lieu à Lyon. Des dizaines de pilotes de deux-roues et de quads se sont réunis sur les grands axes de Lyon et son agglomération avec comme but, atteindre la presqu’île.



Plusieurs vidéos ont été relayées sur les réseaux sociaux. On pouvait voir des dizaines d’individus sans casques et en T-shirt, parfois à plusieurs sur le même engin.

L’arrivée en Presqu’île n’a heureusement, pas pu se faire puisque les forces de l’ordre ont pu disperser les motards et ils ont pu mener cinq interpellations.

Gros cortège de moto sur le périphérique lyonnais #Lyon pic.twitter.com/v1PNb7cuCp — quenelledelyon (@quenelle_delyon) February 27, 2022