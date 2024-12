RSA, retraites, ZFE, titres-restaurants… ce qui change à partir du 1er janvier 2025

Qui dit 1er janvier, dit changement. On fait le point sur les différents changements qui nous attendent dès demain, certains sont liés au récent vote de la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement.

Revalorisation des pensions de retraite : Dès ce 1er janvier, les pensions de retraite sont revalorisées de l'ordre de 2,2%.

Limitation de l'usage des titres restaurant : Les titres restaurants ne peuvent plus être utilisés au supermarché pour faire vos courses. Dès ce mercredi, ils servent uniquement pour les produits directement consommables, comme les plats préparés par exemple ou encore des sandwichs. L'usage de ces tickets avait été étendu en 2022, et prolongé une première fois jusque fin 2024. Elle était en passe d'être prolongée une seconde fois. Si la mesure est passée du côté de l'Assemblée, le Sénat doit lui se pencher dessus à la mi-janvier. Il pourrait donc y avoir encore des changements sur leur usage.

Du changement sur le carnet de santé des enfants : Dès ce mercredi, le carnet de santé de vos enfants comportera une nouveauté. Il sera désormais en 4 parties avec notamment l'ajout de messages de prévention sur l'usage des écrans, le temps de sommeil de l'enfant ou encore pour prendre soin de la santé mentale des adolescents.

Un nouveau vaccin obligatoire pour les bébés : Le Ministère de la Santé rend un nouveau vaccin obligatoire pour les bébés, il s'agit de celui contre les infections à méningocoques ACWY et B. L'objectif : "mieux protéger les nourrissons contre les infections graves, en réponse à une recrudescence de préoccupante observée ces dernières années."

Certains logements ne pourront plus être loués : Les logements classés G lors du diagnostic de performance énergétique, ne peuvent plus être loués à compter de ce mercredi. Les nouvelles signatures ou renouvellements de contrats en cours sont concernés. Dès 2028, les logements classés F seront à leur tour concernés, puis ceux classés E en 2034.

Les bénéficiaires du RSA seront tous inscrits à France Travail : Dès ce mercredi, tous les bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, sont désormais inscrits à France Travail. Ils devront souscrire à un contrat d'engagement qui vise à préciser les objectifs d'insertion sociale et professionnelle. Ce contrat prévoit d'effectuer entre 15 et 20h d'activités hebdomadaires, de formations et de stages. Le non-respect de ces heures d'activités pourrait entrainer la suspension du versement du RSA.

Les véhicules Crit'Air 3 interdits dans les ZFE : Les véhicules essence avant 2006 et diesel avant 2011, soit les véhicules qui portent la vignette Crit'Air 3 ne pourront plus circuler dans les zones à faible émission, les ZFE. On le rappelle, dans la région, il y en a notamment du côté de Lyon ou encore à Grenoble. L'objectif : "diminuer l'impact de la pollution de l'air induite par le trafic routier sur la santé" précise le site du service public. Il sera toutefois possible d'avoir une dérogation du côté de Lyon pour les taxis, ou encore les véhicules d'intérêt général prioritaires.

R.H