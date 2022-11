RTE Bourgogne appelle chacun à “diminuer sa consommation”

La déléguée de RTE en Bourgogne Franche-Comté appelle chacun à “diminuer sa consommation” .



La région pourra faire face à des coupures d’électricité “ciblées et tournantes” au mois de janvier, en cas de météo trop froide et si la consommation est trop importante.



Selon RTE, le signal rouge de l’application EcoWatt pourrait se déclencher entre cinq et dix fois en janvier. Certaines collectivités, à l’image de la région Bourgogne-Franche-Comté, incitent leurs agents à augmenter le nombre de jours télétravaillés.