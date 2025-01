Rugby : le RT Chalon et l’AS Mâcon remportent tous deux leur face-à-face.

Le RT Chalon a renversé le CO Creusot 20-11 lors du derby à Léo-Lagrange, grâce à une solide performance collective. Menés 8-0, les Chalonnais ont pris l’ascendant en seconde période pour monter sur le podium de la poule. Le Creusot, diminué, devra réagir face au leader Paris UC. De son côté, l'AS Mâcon a débuté 2025 en beauté en battant Nîmes, 23-15, pour leur premier match à domicile de l'année. Face à une équipe en forme, les Mâconnais ont livré une performance intense et appliquée, prenant rapidement les devants avant de creuser l'écart en seconde période. Cette victoire, marquée par des essais de Ring et Totovosau, permet à l'ASM de sortir de la zone de relégation.

EP