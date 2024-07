Sage officiellement prolongé

A deux jours de la reprise de l'OL ce vendredi, l'OL a officialisé ce mercredi après-midi la prolongation de contrat de Pierre Sage jusqu'en 2026. Dans son communiqué, le club loue le "travail remarquable" du technicien depuis sa prise de fonction l'automne dernier : "L’OL a radicalement transformé son jeu sous la direction de l’ancien directeur de l’académie, reconnu et apprécié pour sa profonde expertise du football, son approche tactique rigoureuse et sa sérénité."

Après les départs de Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca à Lille, le staff est renforcé par trois arrivants : Jorge Maciel (entraîneur adjoint), Rui Lemos (préparateur physique) et Denis Valour (coordinateur performance). Ils ont été choisis par Pierre Sage qui avait déjà fait venir l'hiver dernier Jamal Alioui (entraîneur adjoint) et Damien Della Santa (développement individuel et coups de pied arrêtés), qui restent en place, comme Rémy Vercoutre (entraîneur des gardiens), Abdel Redissi (coordinateur médico-sportif), Cédric Uras et Alexandre Farhi (préparateurs physiques)

L’#OL annonce enfin l’officialisation de la prolongation de contrat de Pierre #Sage jusqu’en 2026

Son staff ⬇️ pic.twitter.com/81ZPZVtO2G — Tonic Radio (@tonic_radio) July 3, 2024

J.H.